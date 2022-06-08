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İran'daki tren kazasıyla ilgili yeni gelişme! Can kaybı 22’ye yükseldi!

İran'da yolcu treninin iş makinası ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada can kaybı 22’ye yükselirken, kazayla ilgili 6 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

İran'daki tren kazasıyla ilgili yeni gelişme! Can kaybı 22’ye yükseldi!

İran’daki tren kazasında can kaybı artarken, çok sayıda kişi ise tutuklandı. Yetkililer, kazanın insan kaynaklı olduğunu aktardı. Güney Horasan eyaleti Başsavcısı Movahhidi Rad yaptığı açıklamada, "Yolcu treni kazasında kusurlu oldukları tespit edilen 6 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Yaralanan ve hayatını kaybedenlerin aileleri için en kısa sürede tazminat ödenmesi kararlaştırıldı" ifadelerine yer verdi.

İran'daki tren kazasıyla ilgili yeni gelişme! Can kaybı 22’ye yükseldi!

CAN KAYBI ARTIYOR

Yetkililer, kazadaki can kaybını 22’ye, yaralı sayısının ise 86’ya yükseldiğini açıkladı.

İran'daki tren kazasıyla ilgili yeni gelişme! Can kaybı 22’ye yükseldi!

Güney Horasan eyaletinde Meşhed- Yezd seferi yapan yolcu treni, yerel saatle 05.30'da Tebes kentine 50 kilometre mesafede iş makinası ile çarpışmış, trenin 4 vagonu raydan çıkmıştı.

İran'daki tren kazasıyla ilgili yeni gelişme! Can kaybı 22’ye yükseldi!

İran'daki tren kazasıyla ilgili yeni gelişme! Can kaybı 22’ye yükseldi!

İran'daki tren kazasıyla ilgili yeni gelişme! Can kaybı 22’ye yükseldi!

İran'daki tren kazasıyla ilgili yeni gelişme! Can kaybı 22’ye yükseldi!

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