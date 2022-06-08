İran'daki tren kazasıyla ilgili yeni gelişme! Can kaybı 22’ye yükseldi!

İran’daki tren kazasında can kaybı artarken, çok sayıda kişi ise tutuklandı. Yetkililer, kazanın insan kaynaklı olduğunu aktardı. Güney Horasan eyaleti Başsavcısı Movahhidi Rad yaptığı açıklamada, "Yolcu treni kazasında kusurlu oldukları tespit edilen 6 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Yaralanan ve hayatını kaybedenlerin aileleri için en kısa sürede tazminat ödenmesi kararlaştırıldı" ifadelerine yer verdi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Yetkililer, kazadaki can kaybını 22’ye, yaralı sayısının ise 86’ya yükseldiğini açıkladı.

Güney Horasan eyaletinde Meşhed- Yezd seferi yapan yolcu treni, yerel saatle 05.30'da Tebes kentine 50 kilometre mesafede iş makinası ile çarpışmış, trenin 4 vagonu raydan çıkmıştı.

Son dakika! İran'da feci kaza! Tren raydan çıktı, en az 13 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralı!