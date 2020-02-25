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İran'dan koronavirüs tahliyesi (2)

İran'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle 132 Türk yolcuyu Ankara'ya getiren Türk Hava Yolları'na ait TK879 sefer sayılı uçak, dezenfekte edildi.

İran'dan koronavirüs tahliyesi (2)

UÇAK DEZENFEKTE EDİLDİ

İran'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle 132 Türk yolcuyu Ankara'ya getiren Türk Hava Yolları'na ait TK879 sefer sayılı uçak, dezenfekte edildi. Yolcular ile birlikte 8 mürettebatın Zekai Tahir Burak Hastanesi ile Bilkent Klinik Konukevi'ne tahliyesinin tamamlanması ardından Sağlık Bakanlığı görevlileri dezenfekte işlemine başladı. Özel kıyafetlerini giyen ekipler, uçak ve ekipmanlarda temizlik çalışması yaptı.

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Kaynak: DHA




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