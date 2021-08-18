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  3. İran'dan sınır talimatı! Afgan mülteciler dışarıda kaldı!

İran'dan sınır talimatı! Afgan mülteciler dışarıda kaldı!

İran İçişleri Bakanlığı Sınır İşleri Genel Müdürü Hüseyin Kasımi tarafından yapılan açıklamada koronavirüs salgının yayılımını önlemek ve mülteci akınına engel olmak amacıyla Afganistan sınır güvenliğinin artırılarak hiçbir Afgan vatandaşın ülkeye alınmayacağının bilgisi verildi.

İran'dan sınır talimatı! Afgan mülteciler dışarıda kaldı!

Son zamanlarda artan koronavirüs vakaları ve Taliban'ın işgali ile yaşanan mülteci akınından ötürü İranAfganistan sınırında güvenliğin arttırılacağını ve sınır muhafızlarına Afganistan'dan mülteci alınmaması kararını verdi.

Afgan mültecilerin ülkeye girişine izin verilmeyeceğini İran İçişleri Bakanlığı Sınır İşleri Genel Müdürü Hüseyin Kasımi, Yargı Erki’ne bağlı bir ajansa yaptığı açıklamada belirtti. Kasımi açıklamasında "Afganistan sınırındaki İranlı güvenlik güçlerine, İran'a girmek isteyen Afganlara izin verilmemesi talimatını verdik" dedi.

İran'dan sınır talimatı! Afgan mülteciler dışarıda kaldı!

HALİHAZIRDA 3 MİLYONU AŞKIN AFGAN MÜLTECİ İRAN'DA

Söz konusu kararın nedeni olarak korona virüs (Covid-19) salgını ve güvenlik risklerine işaret eden Kasımi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla sınırdaki güvenliğin arttırıldığını ve Afganistan'dan mülteci kabul edilmeyeceğini belirtti. Öte yandan Afganistan'dan gelen mültecilerin ilk durağı olan İran’da halihazırda kayıtlı ve kayıtsız olmak üzere toplam 3 milyonun üzerinde Afgan mülteci bulunuyor.

İran'dan sınır talimatı! Afgan mülteciler dışarıda kaldı!

TALİBAN'DAN DOLAYI GÖÇ DALGASI ARTTI

Taliban'ın İran sınırına yakın şehirleri ele geçirmesiyle Afganistan'dan İran'a Afgan göç dalgası büyümüştü. İran Dışişleri Bakanlığı, Afgan göçmenlere ilişkin açıklamasında sınırda güvenliğin artırılacağını ve sınır bölgelerine göçmenler için mülteci kamplarının kurulacağını duyurmuştu.

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