İran’dan Suudi Arabistan’a kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Yemen'deki kalabalık bir pazaryerine Suudi Arabistan öncülüğündeki savaş jetlerinin gerçekleştirdikleri saldırıyı kınadı.

Mehr haber ajansı, Musevi'nin, saldırının mağdurların ve ailelerinin yanında olduklarını belirterek, İran'ın bu gibi "acımasız ve insanlık dışı saldırıları" kınadığını aktardı.

Haberde, Musevi'nin, "Yemen'de 4 yıldan uzun bir süredir yıkıcı bir savaş sürdürdükten sonra, saldırganların hiçbir başarısı olmadı ve hem politik camiada hem de savaş alanındaki başarısızlıklarını Yemen'de kadınları ve çocukları öldürerek örtmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandığı belirtildi. Ayrıca, Musevi uluslararası camianın Yemen'deki katliama sessiz kalmasını kınadı.

Suudi öncülüğündeki savaş jetlerinin Yemen'in Saada şehrindeki kalabalık bir pazaryerine hava saldırısı düzenlemesinin ardından 2'si çocuk olmak üzere en az 14 kişi hayatını kaybetmiş ve 11'i çocuk olmak üzere 23 kişi de yaralanmıştı.

DHA