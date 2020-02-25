İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. SAĞLIK

  3. İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemi tamamlandı

İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemi tamamlandı

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemleri yapıldı.İran'ın farklı kentlerinden 132 Türk vatandaşı ile 8 mürettebatı taşıyan Türk Hava Yollarına ait uçak, Esenboğa Havalimanı Kargo Bölümü'nde yolcuların...

İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemi tamamlandı

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü İran'dan Türk vatandaşlarını getiren uçağın dezenfekte işlemleri yapıldı.

İran'ın farklı kentlerinden 132 Türk vatandaşı ile 8 mürettebatı taşıyan Türk Hava Yollarına ait uçak, Esenboğa Havalimanı Kargo Bölümü'nde yolcuların tamamı tahliye edildikten sonra Sağlık Bakanlığı ekiplerince özel kimyasallarla temizlendi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ekipler bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT