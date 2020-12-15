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  3. İran'dan Türkiye'ye destek! ABD yaptırımları kınandı

İran'dan Türkiye'ye destek! ABD yaptırımları kınandı

Son dakika haberi... ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı tek taraflı yaptırım kararı, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tarafından şiddetle kınandı.

İran'dan Türkiye'ye destek! ABD yaptırımları kınandı

Son dakika haberi... ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı tek taraflı yaptırım kararı, komşu İran tarafından kınandı.

Konuya ilişkin olarak Twitter hesabından paylaşımda bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif , mesajında, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tedariki nedeniyle ABD'nin yaptırımlarına maruz kalmasına tepki gösterdi. 

İRAN VE TÜRKİYE BAYRAĞI İLE MESAJ VERDİ

Mesajına, Türkiye ve İran bayrağı ile iki ülkenin el sıkıştığını gösteren bir fotoğrafı ekleyen Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarla bir kez daha uluslararası hukuku çiğnediğini ve yaptırımlara bağımlılığını ortaya koyduğunu ifade etti. 

"TÜRK HALKI VE HÜKÜMETİNİN YANINDA DURUYORUZ"

Zarif, "komşular önceliğimiz" etiketiyle paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin, Türkiye aleyhindeki son yaptırımlarını şiddetle kınıyor ve (yaptırımlara karşı) Türk halkı ve hükümetinin yanında duruyoruz."

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Tayfun Altuntaş
Editör


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