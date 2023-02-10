İran'dan Türkiye'ye sahra hastanesi dahil insani yardım

İran, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye sahra hastanesi, sağlık ekibi ve insani yardım malzemesi gönderdi.

Melahat Ersoy
Editör
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İran'dan Türkiye'ye sahra hastanesi dahil insani yardım

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm dünyadan yardımlar gelmeye devam ediyor. İran, Türkiye'ye depremzedeler için sahra hastanesi, sağlık ekibi ve insani yardım malzemesi gönderdi.

İran'dan Türkiye'ye sahra hastanesi dahil insani yardım

İran'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, depremden etkilenen bölgelere sahra hastanesi, 46 kişiden oluşan sağlık ekibi ve insani yardım malzemesi yüklü iki uçağın sabah saatlerinde Gaziantep'e indiği bildirildi. İran Kızılayı'nda görev yapan ve iki arama-kurtarma ekibi daha Türkiye'ye gönderildi.

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