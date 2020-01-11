İran'dan Ukrayna uçağı açıklaması!

İran'dan bomba itiraf geldi. Ukrayna uçağının kazara düştüğünü söyledi.

İran ordusu, Ukrayna Uluslararası Havayolları'na ait Boeing 737 uçağının ‘kasıtsız bir şekilde' insan hatası sonucu vurulduğunu açıkladı.

Düşürülen uçakta 82 İranlı, 63 Kanadalı ve 11 Ukraynalı olmak üzere 167 yolcu ve 9 mürettebat görevlisi bulunuyordu.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı önceki gün düşmüş, 176 yolcudan kurtulan olmamıştı. İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

Reuters duyurdu: İran, Ukrayna uçağının düşme nedenini yarın açıklayacak