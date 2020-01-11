İran'dan Ukrayna uçağı açıklaması! "Yanlışlıkla oldu"

İran'dan bomba itiraf geldi. Ukrayna uçağının kazara düştüğünü söyledi.

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait uçağın "yanlışlıkla" füze isabet etmesi sonucu düştüğünü duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif Twitter hesabından düşen uçakla ilgili açıklamalarda bulundu.

176 kişiye mezar olan uçak kazasıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İran dün yaptığı açıklamada, Tahran'da düşen ve Ukrayna Havayollarına ait uçakla ilgili ön bilgi vereceklerini açıklamıştı. İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait uçağın "yanlışlıkla" füze isabet etmesi sonucu düştüğünü duyurdu.

ZARİF'TEN AÇIKLAMA GELDİ

İran Dışişleri Bakanı Zarif konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Zarif yaptığı açıklamada, "Üzgün bir gün. Silahlı Kuvvetler tarafından yapılan iç soruşturmanın ön sonuçları: ABD maceracılığının neden olduğu kriz anında insan hatası felakete yol açtı Halkımıza, tüm mağdurların ailelerine ve diğer etkilenen uluslara karşı derin pişmanlıklar, özürler ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

İRAN'DA DÜŞEN UKRAYNA UÇAĞI

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı önceki gün düşmüş, 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

Son dakika... İran'dan Ukrayna uçağıyla ilgili flaş açıklamaİranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li yetkililer ise Ukrayna uçağının İran tarafından "yanlışlıkla" düşürülmüş olabileceğini ileri sürmüşler, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da söz konusu uçağı İran'a ait bir füzeyle yanlışlıkla düşürülmüş olabileceği yönünde ellerine istihbarat olduğunu açıklamıştı.

İran'ın başkenti Tahran'ın yakınlarında düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna uçağının yere çakılması sonrası meydana gelen patlama bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) kurallarına göre kaza inceleme komisyonu kurulduğunu ve Ukrayna'dan da inceleme ekibine katılmak için bir heyetin İran'a geldiğini bildirmişti.

Abidzade, uçağın füze tarafından düşürüldüğüne ilişkin açıklamaların doğru olmadığını savunarak, ABD ve Kanadalı yetkililere ellerindeki delilleri paylaşma çağrısında bulunmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise uçağın füzeyle vurulma ihtimalini göz ardı etmediklerini belirterek, “Ancak bu henüz kanıtlanmadı. ABD, Kanada ve Birleşik Krallık hükümetlerine kazaya ilişkin ellerindeki kanıtları paylaşma çağrısı yapıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Reuters duyurdu: İran, Ukrayna uçağının düşme nedenini yarın açıklayacak