İran'ın, 176 kişiyi öldürdüğü Ukrayna uçağının görüntüleri ortaya çıktı
İranlı bir kişi tarafından çekilen ve New York Times tarafından analiz edilen yeni görüntüler, Tahran'dan havalandıktan dakikalar sonra düşen Ukrayna uçağının 30'ar saniye arayla fırlatılan İran'a ait iki füzeyle vurulduğunu gösteriyor.
Ukrayna uçağının İran üzerinde vurulma anı!
İran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağın enkazından ilk görüntüler geldi
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15 Ocak 2020 Çarşamba 09:18
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