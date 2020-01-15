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  3. İran'ın, 176 kişiyi öldürdüğü Ukrayna uçağının görüntüleri ortaya çıktı

İran'ın, 176 kişiyi öldürdüğü Ukrayna uçağının görüntüleri ortaya çıktı

İranlı bir kişi tarafından çekilen ve New York Times tarafından analiz edilen yeni görüntüler, Tahran'dan havalandıktan dakikalar sonra düşen Ukrayna uçağının 30'ar saniye arayla fırlatılan İran'a ait iki füzeyle vurulduğunu gösteriyor. 

Ukrayna uçağının İran üzerinde vurulma anı!Ukrayna uçağının İran üzerinde vurulma anı!

İran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağın enkazından ilk görüntüler geldiİran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağın enkazından ilk görüntüler geldi

Ukrayna'da buz hokeyinde kavga çıktı! Antrenör çocukları hastanelik ettiUkrayna'da buz hokeyinde kavga çıktı! Antrenör çocukları hastanelik etti

 

15 Ocak 2020 Çarşamba 09:18

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