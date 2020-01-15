İran'ın, 176 kişiyi öldürdüğü Ukrayna uçağının görüntüleri ortaya çıktı

İranlı bir kişi tarafından çekilen ve New York Times tarafından analiz edilen yeni görüntüler, Tahran'dan havalandıktan dakikalar sonra düşen Ukrayna uçağının 30'ar saniye arayla fırlatılan İran'a ait iki füzeyle vurulduğunu gösteriyor.