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  3. İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son dakika haberi... İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, Türkiye'yi Irak’ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadeler nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, Türkiye'yi Irak’ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadeler nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Türkiye tarafından verilen terörle mücadelenin karşısında değil, yanında yer almasının beklendiğini belirtti.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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