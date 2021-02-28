İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Son dakika haberi... İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, Türkiye'yi Irak’ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadeler nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, Türkiye'yi Irak’ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadeler nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Türkiye tarafından verilen terörle mücadelenin karşısında değil, yanında yer almasının beklendiğini belirtti.