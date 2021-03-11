İran'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İran'ın Bayrağı Nasıldır?
İran'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, İran'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden İran hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
İran, resmî adı İran İslam Cumhuriyeti /Cumhuri-ye İslâmi-ye İran, Güneybatı Asya'da ülke. Güneyde Basra Körfezi ve Umman Körfezi, kuzeyde ise Hazar Denizi ile çevrilidir. Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Irak, Pakistan, Afganistan ve Türkmenistan ile kara sınırına sahiptir.
İran'ın Başkenti?
“Tahran” şehri İran'ın başkentidir.
İran'ın Para Birimi Nedir?
“Riyal”İran'ın para birimidir.
İran'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
İran'ın telefon alan kodu : + 98
İran'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
İran
İran'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Tahran
İran'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Iran
İran'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Tehran
İran'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Tehrān
İran'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Īrān
İran'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Farsça