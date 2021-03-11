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İran'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İran'ın Bayrağı Nasıldır?

İran'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, İran'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden İran hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

İran'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İran'ın Bayrağı Nasıldır?

İran, resmî adı İran İslam Cumhuriyeti /Cumhuri-ye İslâmi-ye İran, Güneybatı Asya'da ülke. Güneyde Basra Körfezi ve Umman Körfezi, kuzeyde ise Hazar Denizi ile çevrilidir. Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Irak, Pakistan, Afganistan ve Türkmenistan ile kara sınırına sahiptir.

İran'ın Başkenti?

“Tahran” şehri İran'ın başkentidir.

İran'ın Para Birimi Nedir?

“Riyal”İran'ın para birimidir.

İran'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İran'ın Bayrağı Nasıldır?

İran'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

İran'ın telefon alan kodu : + 98

İran'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

İran

İran'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Tahran

İran'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İran'ın Bayrağı Nasıldır?

İran'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Iran

İran'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Tehran

İran'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Tehrān

İran'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İran'ın Bayrağı Nasıldır?

İran'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Īrān

İran'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Farsça

İran'ın Bayrağı Nasıldır?

İran'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İran'ın Bayrağı Nasıldır?

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