İran'ın dış borcu 9 milyar dolara indi

TAHRAN (AA) - İran, Temmuz 2019'da 9,5 milyar dolar olan dış borcunun bu ay itibarıyla 9 milyar dolara indiğini duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Merkez Bankası'ndan aktardığı verilere göre, bu ay itibarıyla ülkenin dış borcu 9 milyar 53 milyon dolar oldu.

Haberde ayrıca İran'ın kısa vadede ödemesi gereken dış borcun 1,5 milyar dolar, uzun vadede yapması gereken ödemenin ise 7,5 milyar dolar olduğu aktarıldı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Temmuz 2019'da yaptığı açıklamada, yaptırımlara maruz kalmalarına rağmen ülkenin dış borcunu 12 milyar 400 milyon dolardan 9,5 milyar dolara düşürdüklerini ifade etmişti.

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren ve petrol satışı önemli oranda düşen İran'ın, bütçedeki açığı iç ve dış borçlanmalarla aşmaya çalıştığı belirtiliyor.





Kaynak: AA