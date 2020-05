İran'ın sıfır noktasında Hudut Kartalları bayramlaştı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin İran'a sıfır noktasında bulunan Hudut Taburu'nda görevli Hudut Kartalları, hem birbirleriyle hem de komutanlarıyla bayramlaştı.

Hem terörle mücadelede, hem de kaçakçılığa karşı yoğun mücadele verilen, İran sınırının sıfır noktasında bulunan 3. Piyade Tümeni 7. Hudut Alayı 1. Hudut Tabur Komutanlığı Piyade Yarbay Mesut Dursun Varoluş Kışlası'nda bayramlaşma heyecanı yaşandı. Hudut Kartalları sabah içtima alanında önce birbirleriyle, ardından da komutanlarıyla bayramlaştı. Kışla önünde düzenlenen bayramlaşmada askerlere hitap eden Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Vahit Yılmaz, "Bu bayram sabahında belki ailelerimizden ayrı olmanın burukluğunu yaşıyoruz. Ancak daha büyük bir ailenin ferdi olmanın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir bireyi olmanın onurunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Unutmayalım ki her insanoğluna Hakkari Yüksekova İran sınırında böyle bir bayram sabahı nasip olmaz. Dolayısıyla burada Türk milleti adına görev yapmaktan ülkemizin bölünmez bütünlüğü için ter dökmekten hiçbir zaman geri durmayacağımızı yüce milletimize iletmek istiyorum. Sizleri ve ailenizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Sosyal mesafenin de korunduğu alanda komutanlarıyla bayramlaşan askerler ardından görevlerinin başına döndü.

TÜRKİYE'NİN DİĞER UCUNDAKİ AİLESİYLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜ

Hudut Tabur Komutanlığı'nda görevli Piyade Teğmen Eyüp İşler, nöbet kulesinde nöbet tutan Sözleşmeli Er Okan Dönmezer'in Edirne'deki ailesini aradı. Baba Nurettin Dönmezer, görüntülü olarak konuştuğu oğlunun ve komutanının bayramını kutladı. Nurettin Dönmezer, "Oğlum senin, arkadaşlarının bayramını kutlarım. Allah'a emanet olun" dedi. Sözleşmeli er Dönmezer ise, "Biz burada iyiyiz bizi merak etmesinler. Görevimizin başındayız" dedi.

Binbaşı Vahit Yılmaz, kaçakçılık ve bölücü terör örgütüne karşı her türlü tedbiri her zaman aldıklarını belirterek, "Birinci Hudut Tabur Komutanlığı olarak milletimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyoruz. Bizler burada sınırın sıfır noktasında milletimizin ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü için 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Kaçakçılık ve bölücü terör örgütüne karşı her türlü tedbiri her zaman almaktayız. Milletimiz bize güvensin. Milletimizin bayramını kutluyoruz" dedi.

