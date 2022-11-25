İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletindeki gösterilere sert müdahale 4 kişi öldü

Merkezi İngiltere’de bulunan Beluç Aktivistler Örgütü, askeri güçlerin Zahidan ve Haş’ta protestoculara ateş açtığına dair görseller paylaşarak olayda en az 4 kişinin öldüğünü, 10'dan fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü

Merkezi İngiltere’de bulunan Beluç Aktivistler Örgütü, resmi Telegram sayfasından yaptığı paylaşımlarda, Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan, İranşehr, Çabahar, Zehk, Seravan ve Haş şehirlerinde halkın sokaklara çıkarak yönetim karşıtı sloganlar attığını aktardı.

GÖSTERİLERDEAZ 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ, 10'DAN FAZLA KİŞİNİN DE YARALAND

Zahidan şehrinde yapılan protestoda binlerle ifade edilen göstericiler, Kürdistan eyaletindeki protestoların bastırılma şekline itiraz ederek “Kürt ve Beluçların kardeş, yöneticilerin ise kana susamış olduğunu” belirten sloganlar attı.

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Beluç Aktivistler Örgütü, askeri güçlerin Zahidan ve Haş’ta protestoculara ateş açtığını ve bazı göstericilerin yaralandığını belirterek buna dair görseller paylaştı.

Örgüt, güvenlik güçlerinin protestolara silahlı ve gazlı müdahalesi sırasında en az 4 kişinin öldüğü ve 10’dan fazla kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Yapılan paylaşımlarda Zahidan’daki Mekki Caminin kliniğinde durumun kritik olduğu, ölü ve yaralı sayısının arttığı ileri sürüldü.

Gösteriler sonrası Mekki Cami çevresinde birçok kişinin askeri güçlerce gözaltına alındığı belirtildi.

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Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde göstericilerin slogan attığı görülürken yer yer silah sesleri de duyuluyor.

EYALETTEKİ "KANLI CUMA" OLAYLARI

İran'da Sünnilerin yoğun olarak yaşadığı Sistan-Beluçistan eyaletinin yönetim merkezi Zahidan kenti, 30 Eylül'de cuma namazı sırasında protestocular ile İran güvenlik güçleri arasında yaşanan ve "Kanlı Cuma" olarak bilinen büyük olaylara sahne olmuştu.

Takip eden günlerde de Haş kentinde gösteri düzenlenmiş yine güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşılmıştı.

OLAYLARDA 40'TAN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ.

Gösterilerde çıkan olaylarda 30'dan fazla emniyet görevlisinin de hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan, olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılıyor, ancak ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, gösterilerde 416 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında yaklaşık 60 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.