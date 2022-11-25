İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletindeki gösterilere sert müdahale 4 kişi öldü

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı şehirlerde düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu en az 4 kişinin öldüğü, 10'dan fazla kişinin de yaralandığı iddia edildi.

YAYINLAMA
Google News
İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletindeki gösterilere sert müdahale 4 kişi öldü

Merkezi İngiltere’de bulunan Beluç Aktivistler Örgütü, askeri güçlerin Zahidan ve Haş’ta protestoculara ateş açtığına dair görseller paylaşarak olayda en az 4 kişinin öldüğünü, 10'dan fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü

Merkezi İngiltere’de bulunan Beluç Aktivistler Örgütü, resmi Telegram sayfasından yaptığı paylaşımlarda, Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan, İranşehr, Çabahar, Zehk, Seravan ve Haş şehirlerinde halkın sokaklara çıkarak yönetim karşıtı sloganlar attığını aktardı.

2790bgh.jpg

GÖSTERİLERDEAZ 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ, 10'DAN FAZLA KİŞİNİN DE YARALAND

Zahidan şehrinde yapılan protestoda binlerle ifade edilen göstericiler, Kürdistan eyaletindeki protestoların bastırılma şekline itiraz ederek “Kürt ve Beluçların kardeş, yöneticilerin ise kana susamış olduğunu” belirten sloganlar attı.

Beluç Aktivistler Örgütü, askeri güçlerin Zahidan ve Haş’ta protestoculara ateş açtığını ve bazı göstericilerin yaralandığını belirterek buna dair görseller paylaştı.

Örgüt, güvenlik güçlerinin protestolara silahlı ve gazlı müdahalesi sırasında en az 4 kişinin öldüğü ve 10’dan fazla kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Yapılan paylaşımlarda Zahidan’daki Mekki Caminin kliniğinde durumun kritik olduğu, ölü ve yaralı sayısının arttığı ileri sürüldü.

Gösteriler sonrası Mekki Cami çevresinde birçok kişinin askeri güçlerce gözaltına alındığı belirtildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde göstericilerin slogan attığı görülürken yer yer silah sesleri de duyuluyor.

EYALETTEKİ "KANLI CUMA" OLAYLARI

İran'da Sünnilerin yoğun olarak yaşadığı Sistan-Beluçistan eyaletinin yönetim merkezi Zahidan kenti, 30 Eylül'de cuma namazı sırasında protestocular ile İran güvenlik güçleri arasında yaşanan ve "Kanlı Cuma" olarak bilinen büyük olaylara sahne olmuştu.

Takip eden günlerde de Haş kentinde gösteri düzenlenmiş yine güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşılmıştı.

OLAYLARDA 40'TAN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ.

Gösterilerde çıkan olaylarda 30'dan fazla emniyet görevlisinin de hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan, olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılıyor, ancak ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, gösterilerde 416 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında yaklaşık 60 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

KAYNAK: AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tunus’ta 17 Aralık'ta düzenlenecek Parlamento seçimleri için kampanya süreci başladı
Tunus’ta 17 Aralık'ta düzenlenecek Parlamento seçimleri için kampanya süreci başladı
Arnavutluk Tiran’da 430 kilogram kokain ele geçirildi
Arnavutluk Tiran’da 430 kilogram kokain ele geçirildi
Macron: 2017 ve 2022'deki seçim kampanyalarına yönelik soruşturmayı basından öğrendim
Macron: 2017 ve 2022'deki seçim kampanyalarına yönelik soruşturmayı basından öğrendim
Sağlık görevlisi bir annenin en acı günü! Müdahale ettiği yaralının kızı olduğunu anlamadı, eve döndüğünde vefat haberini aldı!
Sağlık görevlisi bir annenin en acı günü! Müdahale ettiği yaralının kızı olduğunu anlamadı, eve döndüğünde vefat haberini aldı!
Son Haberler
Karabük'te iki yıl önce Gazeteciyi darp eden iki kişiye hapis cezası verildi
Karabük'te iki yıl önce Gazeteciyi darp eden iki kişiye hapis cezası verildi
İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletindeki gösterilere sert müdahale 4 kişi öldü
İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletindeki gösterilere sert müdahale 4 kişi öldü
ÖSYM'de sınav günü değişikliği! Verilen tarihler geri çekildi!
ÖSYM'de sınav günü değişikliği! Verilen tarihler geri çekildi!
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "İki devletli bir çözüm Kıbrıs'ta en gerçekçi çözümdür"
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "İki devletli bir çözüm Kıbrıs'ta en gerçekçi çözümdür"
Kandil etkinliğine silahlı saldırı! Rastgele ateş açan çete 60 kişiyi...
Kandil etkinliğine silahlı saldırı! Rastgele ateş açan çete 60 kişiyi...
Film değil gerçek! Havuzda yüzen çocuk dehşeti yaşadı: Piton yutacakken canını zor kurtardı!
Film değil gerçek! Havuzda yüzen çocuk dehşeti yaşadı: Piton yutacakken canını zor kurtardı!
Çok Okunanlar
11 Şubat 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu! Bu cuma BİM'de neler var? 11 Şubat BİM fırsat ürünleri
11 Şubat 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu! Bu cuma BİM'de neler var? 11 Şubat BİM fırsat ürünleri
Abdulkadir Selvi'den çarpıcı yazı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlar için beklenmedik karar!
Abdulkadir Selvi'den çarpıcı yazı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlar için beklenmedik karar!
25 Kasım 2022 günlük burç yorumları | Başak enerji patlaması yaşıyor, Oğlak duygularını açık ediyor!
25 Kasım 2022 günlük burç yorumları | Başak enerji patlaması yaşıyor, Oğlak duygularını açık ediyor!
"Dünyanın çivisi çıkmış" dedirten görüntüler! Metroda herkesin içinde önce soyundu sonra tuvaletini yaptı! Yolcular neye uğradığını şaşırdı!
"Dünyanın çivisi çıkmış" dedirten görüntüler! Metroda herkesin içinde önce soyundu sonra tuvaletini yaptı! Yolcular neye uğradığını şaşırdı!
"Dünyanın çivisi çıkmış" dedirten görüntüler! Metroda herkesin içinde önce soyundu sonra tuvaletini yaptı! Yolcular neye uğradığını şaşırdı!
"Dünyanın çivisi çıkmış" dedirten görüntüler! Metroda herkesin içinde önce soyundu sonra tuvaletini yaptı! Yolcular neye uğradığını şaşırdı!
Ortalık kana bulandı! Cinnet geçiren vatandaş rastgele ateş açtı: Ölüler var!
Ortalık kana bulandı! Cinnet geçiren vatandaş rastgele ateş açtı: Ölüler var!
Yorumlananlar
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var