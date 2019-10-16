İran'ın Türkiye düşmanlığı! İran Futbol Federasyonu'na tepkiler sürüyor!

İran Futbol Federasyonu, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediği gerekçesiyle Traktör Futbol Kulübü futbolcusu Mehdi Beri'ye sahalardan geçici men cezası vermişti.

Kulüp, Twitter'dan Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaştıktan sonra İran Futbol Federasyonu tarafından sahalardan geçici olarak men edilen futbolcusu Mehdi Bebri'ye sahip çıktı.

Traktör Futbol Kulübünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, İran Futbol Federasyonunun, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediği gerekçesiyle Mehdi Bebri'ye sahalardan men cezası vermesi eleştirildi.

İRAN FUTBOL FEDERASYONU'NDAN ÇİFTE STANDART

Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Traktör'ün açıklamasında, İstiklal takımında forma giyen Voria Gafuri'nin de Instagram hesabında profiline "Save Rojava" yazdığı ve Türkiye'yi eleştirdiği, buna karşın hiçbir ceza almadığı belirtilerek, İran Futbol Federasyonunun çifte standartçı tavrına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Tüm gücümüzle ve taraftarımızın desteğiyle futbolcularımızın arkasındayız." ifadesi kullanıldı.

Traktör Futbol Takımı oyuncusu Bebri geçen günlerde sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşmış, tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.

Federasyona ait internet sitesinde önceki gün yayımlanan açıklamada, "Traktör Futbol Takımı oyuncusu Mehdi Bebri sportmenlik dışı davranışta bulunması nedeniyle geçici olarak sahalardan uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Mehdi Bebri kimdir?

Futboldan men edilen Bebri'nin paylaşımı

Voria Gafuri'nin "Save Rojava" yazılı profil fotoğrafı:



Voria Ghafouri'nin Türkiye'yi eleştiren bir başka paylaşımı: