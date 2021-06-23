İran'ın Türkiye sınırı da sallandı: Büyüklüğü 4,2!

İran'ın Türkiye sınırında saat 01.43'te 4,2 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem 24 kilometre derinlikte, merkez üssü ise Van'ın Özalp ilçesine yaklaşık 35 kilometre mesafede olarak kaydedildi.

EGE DENİZİ....

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de gece saat 04:54 sıralarında Ege denizinde derinliği 9.3 km olan 3.0'lık deprem meydana geldiğini bildirdi.

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