İran'ın yeni Cumhurbaşkanı kim oldu? İbrahim Reisi kimdir?

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı kim oldu? İran’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre zafere ulaşan isim İbrahim Reisi oldu. Muhafazakar kesimin desteklediği Reisi hakkında sorular gündeme geldi. Peki İbrahim Reisi kimdir?

İRAN'IN YENİ CUMHURBAŞKANI KİM OLDU?

2019'un Mart ayında İran İslam Cumhuriyeti'nin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İran Yargı Erki Başkanı olarak atadığı İbrahim Reisi İran'ın yeni Cumhurbaşkanı oldu.

İBRAHİM REİSİ KİMDİR?

İran'ın sekizinci Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 61 yaşındadır. 14 Aralık 1960'ta Meşhed'de doğan Reisi 1979 yılında gerçekleştirilen devrimin ardından kariyerine 1981'de Kereç savcısı olarak başladı.

Reisi kısa zamanda Tahran Başsavcı Vekili oldu. İran devrim lideri Humeyni'nin emriyle 1988'de hapisteki rejim muhaliflerinin idam kararını veren komitede bulundu.

Motahari Üniversitesi Hukuk bölümü mezunu olan İbrahim Reisi 2017'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını koymuş ancak rakibi Hasan Ruhani karşısında aldığı yüzde 38'lik oyla yarışı kaybetmişti.

İran'da iki kez üst üste bu göreve seçildiği için yeniden aday olamayan mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de oyların çoğunluğunun açılmasının ardından “Henüz resmi olarak açıklanmadığı için resmi tebriklerimi sonraya bırakıyorum. Ancak oyları kimin aldığı gayet açık” diye konuştu.