İranlı aracılardan ticaret için EGEİD üyelerine ziyaret

Panama, Rusya ve Ukrayna'ya aracılık yapan şirketlerle görüştükten sonra şimdi de İran ile Türkiye arasında ticaret yapan özel bir şirketin Müdür Yardımcısı Arzu Niki ile bir toplantı düzenleyen EGEİD üyeleri, İran'a yapılacak olan ticaret konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

36 farklı sektörün bulunduğu Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) üyelerine yeni pazar alanları oluşturmaya devam ediyor. EGEİD şimdi de üyelerinin ticaretine katkıda bulunmak amacıyla aracı şirketlerle tek tek görüşerek ürettikleri ürünlerini tanıtmaya başladı. İran ile Türkiye arasında ticaret yapan özel bir şirketin Müdür Yardımcısı olan Arzu Niki ile bir toplantı düzenleyen EGEİD, üyeleri İran'a yapılacak olan ticaret konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

"Amacımız ülke ihracatını artırmak"

İran ile ticaret yapan üyelerinin bulunduğunu kaydeden EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, bunu daha da artırmak istediklerini açıkladı. Derneğin 1 sene önce kurulduğunu ve genel merkezinin Manisa'da olduğunu kaydeden Aloğlu, "İçimizde Afyon'dan, Denizli'den, İzmir'den, Manisa'dan olmak üzere Ege'nin hemen her ilinden ve ilçelerinden 36 farklı sektörde faaliyet gösteren, ticari hayatlarında kendilerini kanıtlamış üyelerimiz bulunuyor. Günden güne de emin adımlarla kaliteli üreticilerimizle organik bir şekilde büyüyoruz. Bu şekildeki bir yapı hem üretici açısından hem de aracıların her türlü ürünü bir kurumdan temin edebilmesi açısından gayet verimli oluyor. Bunun yanında da kamu yararına da önemli işler yapıyoruz. Amacımız hem kamu yararına çalışmak hem de ülkemizin ihracatını artırmak." diyerek, 23-26 Ekim'de yapılacak olan Manisa 6. Ayakkabı Moda Fuarına Arzu Niki'yi de davet etti.

"İran'la birçok kalemde ticaret yapılıyor"

Aracı şirketin genel Müdür Yardımcısı Arzu Niki, sürekli İran'a gidip geldiğini kaydederek, şirketin İran'la önemli derecede ticaret yaptığını belirtti. Niki, "Birçok kalemde ürünün ihracatını ve ithalatını yapan bir firmayız. Bizim gibi aracıların da bu şekilde organizasyonlarla görüşüp ürün temin etmesi hem elimizi rahatlatıyor hem de kaliteli ürünü hızlı temin etmemize vesile oluyor. Ayrıca satış sonrası hizmetlerde de bir kurumun üreticisinin arkasında durması bizler için güven verici. EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu'na ve yönetim kurulu üyelerine göstermiş oldukları nazik misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: İHA