İstanbul Valisi Yerlikaya’dan mesai saatleri açıklamasıKarabük, Türkiye’de bir ilke imza atıyor: Tarihi Katır Yolu turizme kazandırılacakYasa dışı 68 bahis sitesine erişim engellendiGalatasaraylı taraftarlardan beIN SPORST'a tepki!Kılıçdaroğlu, Muhittin Böcek'in son durumunu açıkladıAlman şansölye Merkel siyaseti bırakıyorDoya Doya Moda 15 Eylül puan durumu | Günün birincisi kim oldu?Sivasspor'un yeni transferi Fayçal Fajr kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kademeli mesai açıklamasıİranlı Bakan BAE ve Bahreyn'in İsrail'le anlaşmasını Trump'ın seçim yatırımı olarak değerlendirdi
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. İranlı Bakan BAE ve Bahreyn'in İsrail'le anlaşmasını Trump'ın seçim yatırımı olarak değerlendirdi

İranlı Bakan BAE ve Bahreyn'in İsrail'le anlaşmasını Trump'ın seçim yatırımı olarak değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn tarafından İsrail ile ilişkileri normalleştirme amacıyla yapılan anlaşmaları değerlendirerek bunların, ABD BAşkanı Donald Trump'ın sçeim yatırımı olduğunu öne sürdü.

İranlı Bakan BAE ve Bahreyn'in İsrail'le anlaşmasını Trump'ın seçim yatırımı olarak değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirmesini "ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim yatırımı" olarak değerlendirdi. Zarif, BAE ve Bahreyn'in İsrail'le ilişkilerini normalleştirilmesiyle ilgili haberleri de alıntılayarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Donald Trump, acizce bir seçim fotoğrafının peşinde." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan BAE ve Bahreyn'in İsrail'le anlaşmasını Trump'ın seçim yatırımı olarak değerlendirdi

"BARIŞ ANLAŞMASI MÜTTEFİKLER ARASINDA İMZALANDI"

Dışişleri Bakanı Zarif, şunları kaydetti:

"Trump'ın damadı, ABD'nin bölgedeki Arap müşterilerini onunla seçim fotoğrafı çekmeye mecbur etti. Fakat 'barış anlaşması' düşmanlar değil, kadim müttefikler arasında imzalandı. Ne diplomatik bir gelişme! Sonrakileri de bekleyin."

İranlı Bakan BAE ve Bahreyn'in İsrail'le anlaşmasını Trump'ın seçim yatırımı olarak değerlendirdi

ABD Başkanı Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Trump, 11 Eylül'de de BAE'nin ardından Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Bahreyn; Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olmuştu.
 

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT