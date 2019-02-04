İranlı çocuk merdiven boşluğunda ölü bulundu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde İran uyruklu Gussy Ali Marid (15) apartmanın merdiven boşluğunda boyundan iple asılı halde ölü bulundu.

Olay akşam saatlerinde Güllerpınarı Mahallesi Yenilmez Caddesi üzerindeki Çimen Apartmanı'nında meydana geldi. Apartman sakinleri, bodrum kattaki merdiven boşluğunda iple boynundan asılı halde bir çocuk olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun ilçede ailesiyle birlikte oturan İran uyruklu Gussy Ali Marid olduğu tespit edildi. İntihar ettiği şüphesi üzerinde durulan Gussy Ali Marid'in cansız bedeni Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Marid'in cesedinin buradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA