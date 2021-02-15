İranlı Marjan kayboldu! İranlı Marjan kimdir, kaç yaşında, bulundu mu?

Müge Anlı ve ekibi kayıp Marjan'ın peşinde. İstanbul Etiler'de 4 gün önce kaybolan İranlı Marjan adlı genç kadının annesi Maryam Ahadi, Müge Anlı'nın programına katılarak kızının 3 buçuk yıldır İstanbul'da yaşadığını, kendisinin ise İran'da oturduğunu söyledi. Marjan'dan haber alamayınca Türkiye'ye geldiğini söyleyen anne Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak kızını arıyor.

İRANLI MARJAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İran asıllı Marjan 30 yaşındadır. 12 Şubat Cuma günü akşam saatlerinden beri kayıp olan genç kadın en son sevgilisinin iş yerine gitmek için yürüdüğü Etiler'deki bir caddede görüldü. Marjan erkek arkadaşına sesli mesaj atarak ''Taksi bulamıyorum, yürüyerek sana geliyorum'' bilgisini verdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

MÜGE ANLI'DA İRAN ASILLI MARJAN BULUNDU MU?

Marjan'ın annesi Müge Anlı'ya katılarak gözyaşları içinde kızının bulunmasını istedi. Marjan'ın müdürü, programa telefonla bağlanarak şu sözleri aktardı;

''Marjan'ın yürüdüğü yol üzerinden bir esnaf 3 kişinin Marjan'ın arabaya zorla bindirerek kaçırdığını söyledi. Kamera kayıtları da varmış. Esnaf olan kişi adının söylenmesini istemiyor. Ama kamera kayıtlarını verebileceğini söylüyor.''

İstanbul Etiler'de kaybolan İran asıllı Marjan, eski erkek arkadaşıyla iki hafta önce barıştığı biliniyor. Detaylar araştırılıyor.