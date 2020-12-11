İranlı milletvekilinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ölüm tehdidi!

İranlı Milletvekili Ali Asker Hani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde okuduğu şiir sebebiyle sosyal medya hesabından ölüm tehdidinde bulundu.

İranlı Milletvekili Ali Asker Hani'nin Twitter hasabında yaptığı paylaşımda kullandığı skandal ifadeler şu şekilde:

"Sayın Erdoğan, İran topraklarına göz diken şahsın en son hali bu oldu"

Hani, paylaşımında Saddam Hüseyin'in yakalanarak öldürüldüğü fotoğraflara yer verdi.

İranlı Milletvekili Ali Asker Hani'nin paylaşımı:

TWITTER PAYLAŞIMI KALDIRDI

Twitter, İranlı Milletvekili Ali Asker Hani'nin yaptığı paylaşım tehdit içerdiği için kaldırdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır" ifadelerini kullanıldıktan sonra Aras türküsünün sözlerini okumuştu;

"Aras'ı ayırdılar

Kum ile doldurdular;

Ben senden ayrılmazdım

Zor ile ayırdılar,

Ay Lâçin, can Lâçin,

Men sene kurban Lâçin"

ALİ ASKER HANİ KİMDİR?

Ali Asker Hani, İranlı Milletvekilidir.

Aynı zamanda Soruşturma Komisyonu Başkanı, Sürdürülebilir Güvenlik ve Dinamik Dış İlişkiler Grubu Başkan Yardımcısı ve İslami Danışma Meclisi Sivil Komisyonu Üyesi olan Ali Asker Hani, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan ziyaretinde okuduğu şiir sebebiyle sosyal medya hesabından ölüm tehdidinde bulunmuştur.