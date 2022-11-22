İranlı sinemacılar tutuklananların serbest bırakılması için çağrıda bulundular

İran Sinema Evi, genç bir kadının gözaltına alındıktan sonra ölmesi sonrası başlayan gösterileri kışkırtmakla suçlanan bazı sinemacılara yönelik gözaltı ve tutuklamalara devam edilmesi halinde üyelerine ülkedeki sinema ve dizi projelerinden çekilme çağrısında bulunacağını açıkladı.

Suçlamalar gerçek dışı

Sinema Evi'nden yapılan açıklamada, ülkedeki bazı sinemacılara yöneltilen "ulusal güvenliğe karşı eylem" ve "yalan bilgi yayma" gibi suçlamaların gerçek dışı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "İran Sinema Evi, tehdit ve tutuklamaların sona ermemesi ve tutuklanan sinemacıların serbest bırakılmaması durumunda üyelerinden greve gitmelerini ve film ve televizyon projelerinde iş birliği yapmayı reddetmelerini isteyecektir." denildi.

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İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

50'den fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise hafta sonu yaptığı açıklamada, gösterilerde 378 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 50'den fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

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İranlı ünlü sinema oyuncuları Hengame Kaziyani ve Ketayun Riyahi, "ayaklanmaları teşvik etmek ve provokatif sosyal medya paylaşımları yapmak" gibi gerekçelerle önceki gün tutuklanmıştı.