İranlı sinemacılar tutuklananların serbest bırakılması için çağrıda bulundular

İran Sinema Evi'nden yapılan açıklamada "Tehdit ve tutuklamaların sona ermemesi ve tutuklanan sinemacıların serbest bırakılmaması durumunda üyelerinden greve gitmelerini ve film ve televizyon projelerinde iş birliği yapmayı reddetmelerini isteyecektir." denildi.

YAYINLAMA
Google News
İranlı sinemacılar tutuklananların serbest bırakılması için çağrıda bulundular

İran Sinema Evi, genç bir kadının gözaltına alındıktan sonra ölmesi sonrası başlayan gösterileri kışkırtmakla suçlanan bazı sinemacılara yönelik gözaltı ve tutuklamalara devam edilmesi halinde üyelerine ülkedeki sinema ve dizi projelerinden çekilme çağrısında bulunacağını açıkladı.

Suçlamalar gerçek dışı

Sinema Evi'nden yapılan açıklamada, ülkedeki bazı sinemacılara yöneltilen "ulusal güvenliğe karşı eylem" ve "yalan bilgi yayma" gibi suçlamaların gerçek dışı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "İran Sinema Evi, tehdit ve tutuklamaların sona ermemesi ve tutuklanan sinemacıların serbest bırakılmaması durumunda üyelerinden greve gitmelerini ve film ve televizyon projelerinde iş birliği yapmayı reddetmelerini isteyecektir." denildi.

bg41.jpg

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

50'den fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise hafta sonu yaptığı açıklamada, gösterilerde 378 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 50'den fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

İranlı ünlü sinema oyuncuları Hengame Kaziyani ve Ketayun Riyahi, "ayaklanmaları teşvik etmek ve provokatif sosyal medya paylaşımları yapmak" gibi gerekçelerle önceki gün tutuklanmıştı.

KAYNAK: AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kar ve soğuk hava İsveç'e erken geldi
Kar ve soğuk hava İsveç'e erken geldi
Otoyol kenarındaki vahşet! Yolda bulunan bavulun içinden kan donduran bir gerçek çıktı!
Otoyol kenarındaki vahşet! Yolda bulunan bavulun içinden kan donduran bir gerçek çıktı!
Kazakistan'da Tokayev, oyların yüzde 81,31’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
Kazakistan'da Tokayev, oyların yüzde 81,31’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
Sosyal medyada izlenme rekorları kırdı! Saçının uzunluğunu görenler inanamıyor
Sosyal medyada izlenme rekorları kırdı! Saçının uzunluğunu görenler inanamıyor
Son Haberler
Karabük'te kaza! Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: Yaralılar var
Karabük'te kaza! Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: Yaralılar var
Doç. Dr. Cihat Yaycı'dan "Yunanistan’a devredilen 23 ada ile ilgili müthiş açıklama
Doç. Dr. Cihat Yaycı'dan "Yunanistan’a devredilen 23 ada ile ilgili müthiş açıklama
Cihan Kolivar'dan yeni skandal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira attı, fırıncıları rüşvet almakla suçladı!
Cihan Kolivar'dan yeni skandal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira attı, fırıncıları rüşvet almakla suçladı!
Twitter, mavi tık uygulamasının geri adım mı atıyor?
Twitter, mavi tık uygulamasının geri adım mı atıyor?
USGS duyurdu! 7 büyüklüğünde deprem!
USGS duyurdu! 7 büyüklüğünde deprem!
Kimyasal madde üreten fabrikada feci yangın! Yaralılar ve onlarca ölü var!
Kimyasal madde üreten fabrikada feci yangın! Yaralılar ve onlarca ölü var!
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı iddia edilmişti! Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den iddialara fotoğraflı yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı iddia edilmişti! Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den iddialara fotoğraflı yanıt
Şeb-i Arus nedir, ne demektir? 2022 Şeb-i Arus haftası ne zaman?
Şeb-i Arus nedir, ne demektir? 2022 Şeb-i Arus haftası ne zaman?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 22 Kasım 2022 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 22 Kasım 2022 Salı maç programı
2023 asgari ücrette 4 farklı zam senaryosu! Rakamlar belli oldu: İşte konuşulan zamlı maaşlar...
2023 asgari ücrette 4 farklı zam senaryosu! Rakamlar belli oldu: İşte konuşulan zamlı maaşlar...
Kolombiya'da korkutan kaza! Uçak yerleşim yerine düştü: Ölüler var!
Kolombiya'da korkutan kaza! Uçak yerleşim yerine düştü: Ölüler var!
UNICEF'den Fransa'ya çocuk hakları konusunda uyarı geldi
UNICEF'den Fransa'ya çocuk hakları konusunda uyarı geldi
Yorumlananlar
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!