İranlı Sözcü Kenani, Azerbaycan sınırına askeri sevkiyatı yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Azerbaycan sınırına yönelik askeri sevkiyat içerisinde olduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak, sınır bölgelerinde herhangi bir askeri hazırlığın olmadığını söyledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İranlı Sözcü Kenani, Azerbaycan sınırına askeri sevkiyatı yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Azerbaycan sınırına yönelik askeri sevkiyat içerisinde olduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak, sınır bölgelerinde herhangi bir askeri hazırlığın olmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, başkent Tahran'da düzenlenen haftalık basın toplantısında Kafkasya'daki son gelişmeleri ve Azerbaycan-Ermenistan gerilimini değerlendirdi. Kenani, İran'ın Azerbaycan sınırına askeri sevkiyat gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, sınır bölgelerinde herhangi bir askeri hazırlığın olmadığını söyledi. İki ülke yetkilileri ile temas halinde olduklarını belirten Kenani, "Ermenistan makamları Azerbaycan ile askeri bir çatışmadan endişe duyduklarını ilettiler. Azerbaycan ise bize gönderdiği mesajda Ermenistan'a yönelik herhangi bir askeri hazırlık içerisinde olmadıklarını ve yaklaşan kış mevsimi nedeniyle yapılan geleneksel askeri hareketlilik ile alakalı olduğunu belirtti" ifadelerini kullandı.

İran'ın komşu ülkelerle sınır güvenliği konusunda hassas olduğunu belirten Kenani, gelişmeleri ciddiyetle takip ettiklerini ve İran sınırlarının herhangi bir güvenlik sorunu ile karşı karşıya olmadığını söyledi. Kenani, "İran'ın Karabağ konusuna bakışı son derece açık ve şeffaf. Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve burada yaşayan insanların hukuk ve güvenliği sağlanmalıdır. Ülkelerin toprak bütünlüklerine ve egemenliklerine bağlı kalmaları ve her türlü gerilimden uzak durulması gerektiğini vurguluyoruz. Her türlü sınır değişikliğine karşı olduğumuzu yineliyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasında karşılıklı sınırların tanınması sorunların kalıcı olarak çözümü için atılacak en iyi yapıcı adım olacaktır" şeklinde konuştu.

Ermenistan'ın ABD ile düzenlemeyi planladığı askeri tatbikata değinen Kenani, sorunların çözümünde bölge dışı aktörlerin kullanılmasını bir güvenlik sorunu olarak gördüklerini söyledi. Kenani, "ABD'nin bölgedeki varlığı bizim açımızdan bir güvenlik sorunudur. Bu güçler hiçbir zaman bölgede istikrar ve barış arayışında olmadılar ve kendi çıkarlarına öncelik verdiler. Bölge ülkelerinden beklentimiz, ikili ve bölgesel ilişkilere ve iş birliğine güvenmeleridir" dedi.

"İsrail ahmakça eylemlere kalkışmasın"

İsrailli yetkililer tarafından İran'a yönelik suikast tehdidine tepki gösteren Kenani, İsrail'in "ahmakça" eylemlerine sert karşılık vereceklerini söyleyerek, "Bu şekilde başka bir ülke yetkililerinin doğrudan tehdit edilmesi, bu terörist rejimin mahiyetini ve doğasını gösteriyor. Terörizm üzerine kurulu işgalci rejim kendi menfaatleri için her şeyi yapacaktır" dedi.

İsrail İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea, Reichman Üniversitesi'nde katıldığı bir güvenlik konferansında İran'ı tehdit eden açıklamalarda bulunmuştu. İran'ın İsrail'e yönelik her an yeni saldırılar planladığını belirten Barnea, İranlı yetkilileri tehdit ederek, "İran'ın ajanlarının yanı sıra onları gönderen komutanların da peşine düşeceğiz. Bunların hesabı İran'ın derinliklerinde, Tahran'ın kalbinde sorulacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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