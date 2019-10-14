İranlı vekilden diğer milletvekillerine PYD/PKK tepkisi

Bazı milletvekilleri meclis toplantısı esnasında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na eleştiride bulundu.

MECLİSTE PYD/PKK TEPKİSİ: 'BU NE BİÇİM İŞTİR'

Bazı milletvekillerinin operasyonun "Kürt milletini hedef aldığı" şeklindeki ifadelerine tepki gösteren Nejad, "Bizim bir milletimiz var o da İran milletidir. Kürt milleti sözü ayrılıkçı Kürtlere yarar. Bu ne biçim bir iştir?" ifadelerini kullandı.

Doğu Azerbaycan Eyaleti Milletvekili Muhammed Hasan Nejad, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burası İran Meclisi mi yoksa Suriye Kürtlerinin meclisi mi? Biz düne kadar onlara 'ABD'nin desteklediği teröristlerdir ve askerlerimizi şehit ediyorlar' diyorduk. Şimdi ne oldu da bu teröristler için üzülüyoruz?"