İranlı vekilden diğer milletvekillerine PYD/PKK tepkisi
İranlı vekil Muhammed Hasan Nejad, bazı milletvekillerinin PYD/PKK lehine açıklamalar yapmasına tepki gösterdi ve konuya ilişkin olarak "Biz düne kadar onlara 'ABD'nin desteklediği teröristlerdir ve askerlerimizi şehit ediyorlar' diyorduk. Şimdi ne oldu da bu teröristler için üzülüyoruz?" ifadelerini kullandı.
Bazı milletvekilleri meclis toplantısı esnasında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na eleştiride bulundu.
MECLİSTE PYD/PKK TEPKİSİ: 'BU NE BİÇİM İŞTİR'
Bazı milletvekillerinin operasyonun "Kürt milletini hedef aldığı" şeklindeki ifadelerine tepki gösteren Nejad, "Bizim bir milletimiz var o da İran milletidir. Kürt milleti sözü ayrılıkçı Kürtlere yarar. Bu ne biçim bir iştir?" ifadelerini kullandı.
Doğu Azerbaycan Eyaleti Milletvekili Muhammed Hasan Nejad, sözlerini şöyle tamamladı:
"Burası İran Meclisi mi yoksa Suriye Kürtlerinin meclisi mi? Biz düne kadar onlara 'ABD'nin desteklediği teröristlerdir ve askerlerimizi şehit ediyorlar' diyorduk. Şimdi ne oldu da bu teröristler için üzülüyoruz?"
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