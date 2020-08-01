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İranlı yönetmen Hüsrev Sinai, koronavirüsten hayatını kaybetti!

İranlı dünyaca ünlü yönetmen Hüsrev Sinai, 79 yaşında koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İranlı yönetmen Hüsrev Sinai, koronavirüsten hayatını kaybetti!

79 yaşındaki İranlı yönetmen Hüsrev Sinai, dünyayı kasıp kavuran koronavirüsten hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, 1999 yılında çektiği "Arus-i Ateş" (Ateşin Gelini) filmiyle tanınan İranlı yönetmen Sinai, 79 yaşında koronavirüs tedavisi gördüğü Tahran'daki Emir Alem Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. 

İranlı yönetmen Hüsrev Sinai, koronavirüsten hayatını kaybetti!

DEVRİMDEN SONRA ULUSLARARASI ÖDÜL KAZANAN İLK YÖNETMEN

Ateşin Gelini, Yaşasın, Aşk Sokaklarında ve Kan Çölü gibi filmleriyle tanınan Sinai, İran'da 1979'daki devrimden sonra uluslararası ödül kazanan ilk yönetmen olmuştu.

Hüsrev Sinai, İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nin Sibirya'daki işçi kamplarından serbest bırakıldıktan sonra İran'a göç eden binlerce Polonyalı'nın hikayesinin anlatıldığı "Kayıp Ağıt" filmiyle, 1983 yılında Polonya Cumhuriyeti'nin Üstün Hizmet Liyakat Nişanı'na layık görüldü.

Okan Gül
Video Editörü


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