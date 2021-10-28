İrap ne demek, TDK'ya göre İrap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İrap ne demek? İrap TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi irap kelimesi. Peki irap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre irap nedir, irap kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İRAP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İrap kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İrap kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre irap kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Hiçbir değeri ve önemi yok` anlamındaki irapta mahalli yok ve iraptan mahalsiz deyimlerinde geçen bir söz



İRAP CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bulgurlu, buranın az öteciğine sığınmış, iraptan mahalsiz bir mahalle.

