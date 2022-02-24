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İrat ne demek, TDK'ya göre İrat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İrat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İrat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İrat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İrat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İrat ne demek, TDK'ya göre İrat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İrat ne demek? İrat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi irat kelimesi. Peki irat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre irat nedir, irat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İRAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İrat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İrat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre irat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gelir
- Gelir getiren mülk
- Söyleme

İRAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Şenlik pansiyonerleri de ekseriyetle iratları düzgün kimseler değildir.
- Zavallının iratlarında oturan kiracılarla uğraşarak kırmadığı koz, çevirmediği dolap kalmıyordu.

İRAT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- irat etmek

İRAT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- iradımesel

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