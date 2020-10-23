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  3. Ireland Baldwin'in yarı çıplak paylaşımı dudak uçuklattı

Ireland Baldwin'in yarı çıplak paylaşımı dudak uçuklattı

ABD'li model Ireland Baldwin, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla yine gündem oldu. Sık sık cesur pozlar veren Baldwin havuz başında üstsüz hallerini paylaştı.

Ireland Baldwin'in yarı çıplak paylaşımı dudak uçuklattı

Moda dünyasının yükselen yıldız ismi ABD'li model Ireland Baldwin sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla dikkatleri çekmeyi başardı. 

Ireland Baldwin'in yarı çıplak paylaşımı dudak uçuklattı

25 yaşındaki model havuz başında yarı çıplak poz verdi ve  göğüs uçlarını 'Oy Verdim' etiketiyle kapattı.

Ireland Baldwin'in yarı çıplak paylaşımı dudak uçuklattı

Los Angeles'taki evinin arka bahçesinde bulunan havuz başında poz veren Baldwin, "oy vermek harika ve orantısız göğüsler de öyle," diye yazdı.

Ireland Baldwin'in yarı çıplak paylaşımı dudak uçuklattı

Baldwin'in bu fotoğrafı büyük ilgi gördü ve kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. 

Ireland Baldwin'in yarı çıplak paylaşımı dudak uçuklattı

Oyuncu Alec Baldwin ve Kim Basinger'ın kızı Ireland Baldwin, aynı zamanda Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin de kuzeni.

Ireland Baldwin'in yarı çıplak paylaşımı dudak uçuklattı

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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