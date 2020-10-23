Ireland Baldwin'in yarı çıplak paylaşımı dudak uçuklattı

Moda dünyasının yükselen yıldız ismi ABD'li model Ireland Baldwin sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla dikkatleri çekmeyi başardı.

25 yaşındaki model havuz başında yarı çıplak poz verdi ve göğüs uçlarını 'Oy Verdim' etiketiyle kapattı.

Los Angeles'taki evinin arka bahçesinde bulunan havuz başında poz veren Baldwin, "oy vermek harika ve orantısız göğüsler de öyle," diye yazdı.

Baldwin'in bu fotoğrafı büyük ilgi gördü ve kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Oyuncu Alec Baldwin ve Kim Basinger'ın kızı Ireland Baldwin, aynı zamanda Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin de kuzeni.