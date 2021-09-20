İrem Altuğ kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Magazin gündemine bomba gibi düşen "İki kocamla birlikte yaşıyoruz" açıklamasında bulunan İrem Altuğ tüm dikkatleri üzerine çekti. Bunun üzerine İrem Altuğ merak konusu oldu. Biz deİrem Altuğ kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

İREM ALTUĞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

15 Ağustos 1980 İstanbul'da doğan İrem Altuğ yaşı daha henüz 8 iken katıldığı reklam yıldızı yarışmasında birinci oldu. Küçük yaşlardan beri televizyona olan merakı sayesinde İstanbul Kültür Oyunları bünyesinde çocuk oyuncular ekibine katılarak oyunculuk eğitimleri aldı.

Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar’ı bitirerek elde etti. Ardından San Francisco State University giderek Tiyatro bölümü okudu. Yıllar boyunca kendini oyunculuk anlamında hep geliştirmeye çalıştı. İlk profesyonel oyunculuk deneyimini ise yaşının küçük olduğu yıllarda yer aldığı projeleri saymaz isek Ihlamurlar Altında dizisinde Feride rolü ile elde etti.

İrem Altuğ'un daha önce evlenmediği biliniyor.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Çukur

Ihlamurlar Altında

Vazgeç Gönlüm (Bahar Hanoğlu)

Cinayet Masası İstanbul (Saime Soydan)

Kayıp Aranıyor (Asya)

Çember