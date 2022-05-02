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  3. İrem Derici bayram paylaşımı yaptığına bin pişman oldu! "Kuran çarpsın çok çirkinsin"

İrem Derici bayram paylaşımı yaptığına bin pişman oldu! "Kuran çarpsın çok çirkinsin"

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Derici'ye sert eleştiriler geldi.

İrem Derici bayram paylaşımı yaptığına bin pişman oldu! "Kuran çarpsın çok çirkinsin" 117

Ünlü şarkıcı İrem Derici, adından söz ettirmeye devam ediyor.