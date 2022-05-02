İrem Derici bayram paylaşımı yaptığına bin pişman oldu! "Kuran çarpsın çok çirkinsin" Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Derici'ye sert eleştiriler geldi.

1 7 Ünlü şarkıcı İrem Derici, adından söz ettirmeye devam ediyor.