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  3. İrem Derici de külot modasına uydu! "Artık külotların üstüne bir şey giyin!"

İrem Derici de külot modasına uydu! "Artık külotların üstüne bir şey giyin!"

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcının cesur pozlu fotoğrafına eleştiri yağdı.

İrem Derici de külot modasına uydu! "Artık külotların üstüne bir şey giyin!" 117

Ünlü şarkıcı İrem Derici, adından söz ettirmeye devam ediyor.