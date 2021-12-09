İrem Derici ile eski sevgilisi Genco Ecer'den yeni şarkı! "Kalbime söz dinletemiyorum" diyerek afişi paylaştı! Aralarındaki yakınlık dikkat çekti

Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden biri olan 47. Altın Kelebek Ödülleri törenine ünlü şarkıcı İrem Derici de kırmızı halı şıklığının yaşandığı geceye eski sevgilisi Genco Ecer ile katılmasıyla dikkat çekmişti.

"BİRLİKTELİK YOK, İŞ VAR"

İrem Derici, eski sevgilisi Genco Ecer ile ilgili olarak "Geçmişte beraberliğimiz olmuştu ama şuan iş yapıyoruz. Oldukça iyi anlaşıyoruz. Baktım manita olamıyoruz bari iş yapalım dedik" itirafında bulunmuştu.

KONU O OLUNCA

Instagram hesabından Genco Ecer ile şarkı çıkaracağını açıklayan İrem Derici, şarkının afişini paylaştı. Sözü ve müziği Genco Ecer'e ait "Konu O Olunca" 17 Aralık'ta yayınlanıyor.

İrem Derici, "Kalbime söz dinletemiyorum, konu o olunca…" notunu ekledi.