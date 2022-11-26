İrem Derici kimdir? Kaç yaşında, nereli? İrem Derici biyografisi

Şarkılar Bizi Söyler programının konukları arasında yer alan İrem Derici'nin kim olduğuna dair araştırmalar yapılıyor. İşte İrem Derici kimdir? Kaç yaşında, nereli? İrem Derici biyografisi

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İrem Derici kimdir? Kaç yaşında, nereli? İrem Derici biyografisi

Star TV'de yayımlanan Şarkılar Bizi Söyler programının konukları arasında yer alan İrem Derici'nin kim olduğu merak edilerek araştırılıyor. Biz de haberimizde merak edilenlere yer verdik. İşte İrem Derici kimdir? Kaç yaşında, nereli? İrem Derici biyografisi

İREM DERİCİ KİMDİR?

İrem Derici, 21 Mart 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümünü bitirdi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu.

İrem Derici kimdir? Kaç yaşında, nereli? İrem Derici biyografisi

2012'de "Bensiz Yapamazsın" single'ı ile profesyonel anlamda müzik hayatına başladı

2013'te ikinci single'ı "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı"nı müzikseverler ile buluşturdu.

2014'te yayımladığı "Kalbimin Tek Sahibine" single'ı Türkiye'de hit olarak YouTube'da izlendi.

İrem Derici kimdir? Kaç yaşında, nereli? İrem Derici biyografisi

13 Eylül 2014'te radyocu Rıza Esendemir ile evlilik yaptı.

22 Mart 2016'da tek celselik bir boşanma davasıyla evliliğini sonlandırdı.

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Cem Belevi ile ilişki yaşayan şarkıcı bu ilişkisini de sonlandırdı.

İrem Derici kimdir? Kaç yaşında, nereli? İrem Derici biyografisi

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