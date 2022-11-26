Star TV'de yayımlanan Şarkılar Bizi Söyler programının konukları arasında yer alan İrem Derici'nin kim olduğu merak edilerek araştırılıyor. Biz de haberimizde merak edilenlere yer verdik. İşte İrem Derici kimdir? Kaç yaşında, nereli? İrem Derici biyografisi

İREM DERİCİ KİMDİR?

İrem Derici, 21 Mart 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümünü bitirdi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu.

2012'de "Bensiz Yapamazsın" single'ı ile profesyonel anlamda müzik hayatına başladı

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2013'te ikinci single'ı "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı"nı müzikseverler ile buluşturdu.

2014'te yayımladığı "Kalbimin Tek Sahibine" single'ı Türkiye'de hit olarak YouTube'da izlendi.

13 Eylül 2014'te radyocu Rıza Esendemir ile evlilik yaptı.

22 Mart 2016'da tek celselik bir boşanma davasıyla evliliğini sonlandırdı.

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Cem Belevi ile ilişki yaşayan şarkıcı bu ilişkisini de sonlandırdı.