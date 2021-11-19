İrem Derici uykusuz gecesini anlatınca sosyal medyada tepki yağdı! Yine komik değil terbiyesiz bulundu!

Son dönemi yoğun geçiren ve konserden konsere koşan şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran isimlerden.

Son olarak Ankara'da sahne alan şarkıcı, ilginç açıklamasıyla sosyal medyanın diline düştü. Derin bacak ve göğüs dekoltesiyle şıklığını konuşturan Derici, gece uyuyamadığını açıkladı.

"YAN ODA CİYAK CİYAK"

Yan odasında bir şeylerin döndüğünü söyleyen Derici, "Ne enerjileri varmış ciyak ciyak anlarsınız. Gece ikide durun bari. Arkadaş durmadılar. Herhalde yeni bir çift saygı duymak lazım. Başka odaya gittim" dedi. İrem Derici'nin bu sözleri söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Çoğu kişi açıklamasının komik değil terbiyesiz olduğunu savundu.

"YARDIMCI OLUN"

Instagram hesabı kadar Twitter'da da aktif olan şarkıcı, bir takipçisinin bebek fotoğrafı paylaşıp kendisini etiketlemesi üzerine paylaşımı alıntılayarak, "Doğuracağım artık yardımcı olun" yazmıştı.