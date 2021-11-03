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İrem Derici yine ağzını bozdu! Kendisine çirkin diyen kişiye küfürlü yanıt verdi! "A... salağı"

Sürekli ettiği küfürlerle gündeme gelen şarkıcı İrem Derici ağzını yine bozdu. Sosyal medya üzerinden kendisi hakkında paylaşımda bulunan kişiye küfürlü yanıt vererek herkesi şaşırttı.

İrem Derici yine ağzını bozdu! Kendisine çirkin diyen kişiye küfürlü yanıt verdi! "A... salağı"

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve samimi kişiliğiyle dikkat çekmeyi başaran isimler arasında yer alıyor. 

Geçtiğimiz aylarda Harbiye konseriyle ilgili ortaya çıkan videoda Şarkıcı İrem Derici'nin konsere girerken ekibine "Hazır mıyız arkadaşlar akşam a..... ortalığın?" diye seslendiği görülmüştü. Bu skandal videonun ortaya çıkmasının ardından sosyal medya takipçileri Derici'ye büyük tepki göstermişti.

İrem Derici yine ağzını bozdu! Kendisine çirkin diyen kişiye küfürlü yanıt verdi! A... salağı

"DAHA ÇİRKİN"

Bu kez ise Twitter kullanıcılarından birinin "Bebek'te İrem Derici'yi gördüm. Öyle söylendiği gibi çirkin değil, daha çirkin" şeklinde attığı tweet'e yanıt veren İrem Derici herkesi şaşırttı.

İrem Derici yine ağzını bozdu! Kendisine çirkin diyen kişiye küfürlü yanıt verdi! A... salağı

"4 GÜNDÜR KAPADOKYA'DAYIM"

Kendisi hakkında atılan 'çirkin' tweet'i karşısında sessiz kalmayan Derici, "A.. salağı 4 gündür Kapadokya’dayım ben" dedi.

İrem Derici yine ağzını bozdu! Kendisine çirkin diyen kişiye küfürlü yanıt verdi! A... salağı

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