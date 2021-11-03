İrem Derici yine ağzını bozdu! Kendisine çirkin diyen kişiye küfürlü yanıt verdi! "A... salağı"

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve samimi kişiliğiyle dikkat çekmeyi başaran isimler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda Harbiye konseriyle ilgili ortaya çıkan videoda Şarkıcı İrem Derici'nin konsere girerken ekibine "Hazır mıyız arkadaşlar akşam a..... ortalığın?" diye seslendiği görülmüştü. Bu skandal videonun ortaya çıkmasının ardından sosyal medya takipçileri Derici'ye büyük tepki göstermişti.

"DAHA ÇİRKİN"

Bu kez ise Twitter kullanıcılarından birinin "Bebek'te İrem Derici'yi gördüm. Öyle söylendiği gibi çirkin değil, daha çirkin" şeklinde attığı tweet'e yanıt veren İrem Derici herkesi şaşırttı.

"4 GÜNDÜR KAPADOKYA'DAYIM"

Kendisi hakkında atılan 'çirkin' tweet'i karşısında sessiz kalmayan Derici, "A.. salağı 4 gündür Kapadokya’dayım ben" dedi.