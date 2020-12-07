İrem Derici yorumuyla sosyal medyada yıktı, geçti: ''Kolim Tecrübesizdir!''

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın 'magazin/aktüalite' programı olan 'Mücbir Sebepler'de bir yarışma programına yorum yapan İrem Derici'nin sözleri magazin gündeminde olay yarattı. İrem Derici'nin yorumu Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ı gülme krizine sokarken o anlar ise ekranlara böyle yansıdı.