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İrem Derici'den cam röportajı!

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bir kuaförde görüntülenen İrem Derici, başında havlusuyla cama çıkıp muhabirlerin sorularını yanıtladı.

İrem Derici'den cam röportajı! 114

33 yaşındaki ünlü şarkıcı İrem Derici Nişantaşı'nda bir kuaför salonunda görüntülendi.