İrem Derici'den Demet Akalın'a gönderme!

İrem Derici geçtiğimiz günlerde canlı yayında "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" diyen ve tepkilerin odağı haline gelen Demet Akalın'a göndermede bulundu.

Alişan ile sabah programı sunan Demet Akalın, geçtiğimiz gün yayınlanan canlı yayınında "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı. Hemen kocamı aradım. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" demesi ile büyük tepki çekmişti.

Ünlü şarkıcı İrem Derici'de konuya sessiz kalmadı.

"HİÇ BİR ERKEĞİN GÜCÜNE İHTİYAÇ DUYMUYORUM"

Aracıyla Bebek trafiğinde görüntülenen şarkıcıya Demet Akalın'ın açıklaması hatırlatılıp "Erkek gücüne ihtiyaç duyuyor musunuz" diye soruldu. Şarkıcı bu soruya, "Hiçbir erkeğin gücüne ihtiyaç duymuyorum. Yolda arabam bozulursa da yol yardım çağırırım. Cabbar bir kadınım, her şeyi tek başıma yaparım" diye yanıt verdi.