İrem Derici'den Demet Akalın'ın klozet açıklaması: ''Kulisindeki b.kla alakam yok''
Geçtiğimiz günlerde İbo Show'a konuk gelen bir sanatçının tuvaletini pislettiğini söyleyen Demet Akalın'ın o ifadesine şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesabı üzerinden açıklama geldi. Durumu esprili bir dille anlatan Derici'nin o anları kameraya saniye saniye böyle kaydedildi.
İşte Bu Benim Masalım dizisinin fragmanı yayınlandı!
İbo Show yılbaşı özel fragmanı yayınlandı! İbo Show'a yılbaşında efsane konuklar geliyor
TikTok fenomeninin aşkı sevgilisinin gözlerinde bitti!
Yufkayı burnuyla silmişti! O fenomen yapılan eleştirilere sert çıktı
28 Aralık 2020 Pazartesi 12:47
Benzer Videolar