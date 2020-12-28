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  3. İrem Derici'den Demet Akalın'ın klozet açıklaması: ''Kulisindeki b.kla alakam yok''

İrem Derici'den Demet Akalın'ın klozet açıklaması: ''Kulisindeki b.kla alakam yok''

Geçtiğimiz günlerde İbo Show'a konuk gelen bir sanatçının tuvaletini pislettiğini söyleyen Demet Akalın'ın o ifadesine şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesabı üzerinden açıklama geldi. Durumu esprili bir dille anlatan Derici'nin o anları kameraya saniye saniye böyle kaydedildi.

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28 Aralık 2020 Pazartesi 12:47
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