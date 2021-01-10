İrem Derici'den dikkat çeken paylaşım: Aylar yıllar sonra ağladım bugün, insan olduğumu hatırladım

İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın kurduğu EXXEN isimli platformda "Konuşanlar" programına konuk olmuştu. Ünlü şarkıcının açıklamaları ve itirafları sosyal medyanın diline düşmüştü.

Derici'nin cinsel hayatına ilişkin itirafları sosyal medyada büyük ses getirirken, babasının onu uyardığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcının kendini tatmin etme açıklamasının ardından baba Hulusi Derici’nin “Böyle konularla değil müziğinle gündeme gel. Bunlar Türk aile yapısına ters” diyerek kızını uyardığı öne sürülmüştü. Ünlü şarkıcı bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile iddiaları yalanladı.

Bugün akşam saatlerinde ise Instagram hesabında video paylaşan Derici konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün çok manyak gibi bir şey oldum. Çok uzun zamandır hissiszlikten geberiyordum. Bu akşam ağladım, kızdım da mutlu da oldum kahkaha da attım. Sabah aslı astarı olmayan bir haberle uyandım. Haber aile bireylerinden biri ile ilgili olduğu için çok sinirlendim. İlk başta pislik yapayım falan dedim. Sonra 'Ne kazancın olacak?' dedim. Haberin kaynağına indik, doğrusunu anlattım. Ama şöyle bir şey var; annem babam ya da kardeşlerimden biri mevzu bahis olunca bana geliyorlar. O kadar sağlam anne ve babam var ki ve o kadar benim yanımdalar ki... 1992'de ayrıldılar ama ikisi de hem birey olarak hem de ebeveynlik görevlerinin vermiş olduğu sorumluluklarla her zaman dağ gibi arkamda durdular ve bu asla değişmeyecek. Ben de onların arkasında olacağım onlar da benim arkamda olacak. Bugün Menajerimi Ara'da şarkım çalacak ve hashtag 'babam için', haydi biraz da biz zırlayalım değil mi?

"BUGÜN İNSAN OLDUĞUMU HATIRLADIM"

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabında paylaştığı gönderide ise "Aylar yıllar sonra ağladım bugün, insan olduğumu hatırladım! Android değilmişim." ifadelerini kullandı.