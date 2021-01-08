İrem Derici'den flaş aldatma itirafı! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Her söylediği ve yaptığıyla adından söz ettiren İrem Derici, Hasan Can Kaya’nın ‘Konuşanlar’ programına konuk oldu.

Programda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Derici, yaptığı itiraflarla şaşırttı. Sevgililerini aldattığını itiraf eden ünlü şarkıcı, “Ben de aldattım. Psikolojik şiddet çok garip bir şey. Öyle bir şey diyor ki, hıncımı alamıyorum. Gidiyorum aldatıyorum ama haberi de olmuyor. Ne yapmış oluyorum şimdi? Hepsini aldatmadım ama. Evliliğimde ya da uzun ilişkimde böyle bir şerefsizlik yapmadım. Ne zaman aldatsam, 3 ila 5 iş günü arasında o ilişki bitti" dedi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan İrem Derici, söylemleriyle seyirciyi kırdı geçirdi Derici; “Mart ayından bu yana en büyük keyfim, ‘keşfette adam beğenmek. 30 adam beğeniyorum, kenara atıyorum. Ertesi gün ‘o beni basına söyler’, ‘bu sabahına beni eve yollar’ diye diye eliyorum, elde kalıyor sıfır.”

"ÇOK SAHTE HESABIM VAR"

Ünlü şarkıcı ayrıca sosyal medyada sahte hesaplar açtığını da anlattı: “Çok sahte hesabım var. Birinde Trabzon’da yaşayan 26 yaşında bir kızım. Kedim de var, adı Fısfıs. Muhabbet ediyorum takipçilerimle.”