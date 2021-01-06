İrem Derici'den şok itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken...

Her söylediği olay olan ünlü şarkıcı İrem Derici 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan Exxen'de yayınlanan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına konuk oldu.

"ANNEM ODAYA GİRİP GÖRDÜ"

33 yaşındaki şarkıcı programda özel hayatı hakkında yaptığı itirafla ağızları açık bıraktı. Üniversite okuduğu dönemlerde cinsel içerikli film izleyerek kendisini tatmin ettiği sırada annesine yakalandığını itiraf eden Derici; "Kimse şüphelenmesin diye kapıyı tam kapatmayıp aralık bıraktım. Annem odaya girip gördü. Toparlanmak yerine far görmüş tavşan gibi bakakaldım. Annem de bana bakakaldı sonra da kaçtı" ifadelerini kullandı.

İrem Derici'nin bu itirafının üzerine Hasan Can Kaya ise hiçbir şey diyemeden seyircilerden alkış istedi.

İrem Derici, geçtiğimiz günlerde akıl hastanesinde tedavi gördüğünü açıklaması hayranlarını şok etmişti.