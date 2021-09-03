İrem Derici'nin babası Hulusi Derici 'kadınlık görevini yerine getirmiyor' gerekçesiyle 21 yıllık eşine milyonluk boşanma davası açtı!

Yaptığı paylaşımlar ve söylediği sözlerle magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici'nin reklamcı babası Hulusi Derici, iki çocuğunun annesi 21 yıllık eşi Selma Derici'ye kadınlık görevini yerine getirmediği ve sözlü şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtı.

1 MİLYON TAZMİNAT

Hürriyet'te yer alan habere göre eşinin kendisine ait olan malları üzerine geçirerek iyi niyetini suistimal ettiğini öne süren Hulusi Derici, 1 milyon lira tazminat talep ederek iki çocuğunun velayetini de istedi.

KRİZ ÇIKMIŞ

2019’da Hulusi Derici’nin şirketinde ekonomik kriz çıktığının anlatıldığı dilekçede, eşiyle Hulusi Derici arasında bu krizin ardından sözleşme imzalandığı. Bu sözleşme altında da Selma Derici'nin kendisine devredilen Bodrum'daki evin kendisine ait olduğunu ve iade etmeyeceğini dile getirdiğini belirterek, "Tarafların boşanmalarını, 500 bin lira maddi, 500 bin lira manevi tazminat ile iki çocuğun velayetinin babaya verilmesini talep ediyoruz. Çocuklar için 10 bin lira nafaka ile Bodrum’daki 3 mesken ile Zekeriyaköy’deki 2 meskene tedbir konulmasını istiyoruz” denildi.

HULUSİ DERİCİ KİMDİR?

1959 yılının Şubat ayında Sinop’ta dünyaya gelen Hulusi Derici, 1980 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Uygulamalı Endüstri Sanatları Grafik Bölümü’nden mezun olmuştur. 1979 senesinde reklamcılık serüvenine adım atmıştır.

İrem Derici'nin babası Hulusi Derici kimdir, nereli, kaç yaşında?