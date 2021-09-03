Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin babası Hulusi Derici 21 yıllık eşi Selma Derici'ye açtığı milyonluk boşanma davası sonucunda merak edildi. Biz de bunun üzerine İrem Derici'nin babası Hulusi Derici kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

İREM DERİCİ'NİN BABASI HULUSİ DERİCİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1959 yılının Şubat ayında Sinop’ta dünyaya gelen Hulusi Derici 1980 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Uygulamalı Endüstri Sanatları Grafik Bölümü’nden mezun olmuştur. 1979 senesinde reklamcılık serüvenine adım atmıştır.

Esin Ajans (Grafik Tasarımcı), Günaydın Gazetesi (Sayfa Tasarımcısı), İlancılık (Sanat Yönetmeni), Radar Reklam (Yaratıcı Yönetmen), RPM-Radar/CDP EUROPE (Yaratıcı Yönetmen) ve Yorum’da (Yaratıcı Yönetmen).

Daha sonra 1992 yılında Terra Nova’nın kurucu ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Yaratıcı Grup Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 1997 yılının Ocak ayında ise M.A.R.K.A.’yı kuran Derici günümüzde aktif olarak M.A.R.K.A.’da CEO ve Yaratıcı Grup Başkanı olarak sürdürmektedir.

Geçmişten günümüze ülkemizin reklam tarihinde köşe taşları sayılan bir çok reklam kampanyasında Yaratıcı Yönetmen, Sanat Yönetmeni, Reklam yazarı olarak başarılı projelerin altına imzasını atmıştır.

Türkiye’nin en popüler şarkıcılarından olan İrem Derici kızıdır. Ayrıca kızı ile birlikte Bekar Bekir isimli sinema filminde oyuncu olarak rol almıştır.