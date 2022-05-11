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  3. İrem Derici'nin her şeyi ifşa etmesinin ardından gerçek gün yüzüne çıktı! Cem Belevi arabada yakalanmış! "Sadakatsiz Volkan"

İrem Derici'nin her şeyi ifşa etmesinin ardından gerçek gün yüzüne çıktı! Cem Belevi arabada yakalanmış! "Sadakatsiz Volkan"

Magazin programı 2. Sayfa'da İrem Derici'yi Nergis Nesrullayeva ile aldatan Cem Belevi'nin arabada yakalandığı iddia edildi.

İrem Derici'nin her şeyi ifşa etmesinin ardından gerçek gün yüzüne çıktı! Cem Belevi arabada yakalanmış! "Sadakatsiz Volkan" 119

Cem Belevi ve İrem Derici arasında gerilim magazin gündemini salladı.