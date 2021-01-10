İrem Derici'nin mastürbasyon itirafına babasından sert tepki!

Hasan Can Kaya'nın EXXEn'de yayınlanan "Konuşanlar" programına konuk olan İrem Derici yaptığı itiraflarla magazin gündemine malzeme olmuştu. Dericinin cinsel hayatına ilişkin itirafları büyük ses getirirken, babasından sert teki gördü.

"TAM O ANDA ANNEM ODAYA GİRİP GÖRDÜ"

Şarkıcı İrem Derici, üniversite yıllarında cinsel içerikli film izleyerek mastürbasyon yaparken annesine yakalandığını anlatmıştı. Evdekilerin şüphelenmemesi adına "Kimse şüphelenmesin diye kapıyı tam kapatmayıp aralık bıraktım." demişti. Yakalandığı andan bahseden Derici "Annem odaya girip gördü. Toparlanmak yerine far görmüş tavşan gibi bakakaldım" söylememişti. Annesinin kendisini gördüğünde yaptığını Derici "Annem de bana bakakaldı sonra da kaçtı" sözleriyle ifade etmişti.

"BEN DE ZAMANINDA ALDATTIM"

Aldatma konusu hakkında ile açıklamada bulunan Derici "Ben de aldattım. Psikolojik şiddet çok garip bir şey. Öyle bir şey diyor ki, hıncımı alamıyorum. Gidiyorum aldatıyorum ama haberi de olmuyor. Ne yapmış oluyorum şimdi? Hepsini aldatmadım ama." dedi.

İlişkilerine ilişkin konuşan Derici "Evliliğimde ya da uzun ilişkimde böyle bir şerefsizlik yapmadım. Ne zaman aldatsam, 3 ila 5 iş günü arasında o ilişki bitti" şeklinde konuşmuştu.

Pandemi döneminde Instagram platformunda aşırı vakit geçirdiğini belirten Derici "Mart ayından bu yana en büyük keyfim, ‘keşfet’te adam beğenmek. 30 adam beğeniyorum, kenara atıyorum. Ertesi gün ‘o beni basına söyler’, ‘bu sabahına beni eve yollar’ diye diye eliyorum, elde kalıyor sıfır." ifadelerini kullanmıştı.

BABASINDAN İREM DERİCİYE SERT TEPKİ

Derici'nin mastürbasyon açıklamasının ardından baba Hulusi Derici’nin “Böyle konularla değil müziğinle gündeme gel. Bunlar Türk aile yapısına ters” diyerek kızını uyardığı öne sürüldü.