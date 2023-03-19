İrem Derici'nin yeni sevgilisi Atakan Işıktutan'la dansı sosyal medya da gündem oldu! Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından olan İrem Derici eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile yeni bir aşka yelken açmış ve çift mutlu bir ilişki ile kendilerinde sıkça söz ettirmeye başladılar. Son olarak sosyal medya hesaplarından dans ederken çektikleri videoyu paylaşan çift herkesin beğenisini topladı.