İrem Derici'nin yeni sevgilisi Atakan Işıktutan'la dansı sosyal medya da gündem oldu!

Geçtiğimiz günlerde "at gibi aşığım" diyerek gönlünü eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a kaptıran şarkıcı İrem Derici mutlu bir aşk yaşamaya devam ediyor.
AŞKLARI SON HIZ DEVAM EDİYOR
İkilinin mutlu ilişkileri sosyal medyaya yansırken en beğenilen çiftler arasında yerini aldı. Birkaç gün önce Amsterdam'a tatile giden çift mutluluk pozlarıyla sosyal medya da beğeni yağmuruna tutuldu. Son olarak ise çift aşk hayatlarına son hızla devam ederken sosyal medya hesaplarından bir dans videosu paylaştı. Paylaşım ise İrem Derici'nin takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.