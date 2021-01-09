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  3. İrem Gül kimdir, kaç yaşında? İrem Gül bulundu mu, öldü mü? İrem Gül Müge Anlı olayı

İrem Gül kimdir, kaç yaşında? İrem Gül bulundu mu, öldü mü? İrem Gül Müge Anlı olayı

Kütahya’nın Emet ilçesinde 2 hafta önce şüpheli şekilde ortadan kaybolan 18 yaşındaki İrem Gül'ün yakınları kızlarının bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu. Peki İrem Gül kimdir, kaç yaşında? İrem Gül öldü mü, Müge Anlı'da bulundu mu?

İrem Gül kimdir, kaç yaşında? İrem Gül bulundu mu, öldü mü? İrem Gül Müge Anlı olayı

Emet’te 24 Aralık 2020 akşamı ablasının evinden ayrılan 18 yaşındaki İrem Gül, kendi evine gideceğini söyledi. Ancak saatlerce eve gitmeyen genç kızın ailesi durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu. Günlerce izine rastlanılmayan İrem'in şüpheli kaybı Müge Anlı'nın programının konusu oldu Peki İrem Gül kimdir, kaç yaşında? İrem Gül bulundu mu, öldü mü? İrem Gül'e ne oldu?

İREM GÜL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

18 yaşında olan İrem Gül Kütahya'da ailesiyle yaşamaktaydı.  15 gün önce bir anda ortadan kaybolan ve kendisinden haber alınamayan genç kızın hayatından endişe ediliyor. Genç kızın cinayete kurban gitme ve kaçırılma ihtimalini de değerlendiren güvenlik güçleri, olayla ilgili olarak şüpheli şahısları ve kızı yakından tanıyan kişileri sorguladığı kaydediliyor.

Emet’te ablasının evinden kendi evine gitmek için 24 Aralık 2020 akşamı çıkan İrem Gül’ün eve gelmemesi üzerine ailesi hemen durumu 112 aracılığıyla polise bildirdi. İhbar üzerine genç kızın bulunması için Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.

İrem Gül kimdir, kaç yaşında? İrem Gül bulundu mu, öldü mü? İrem Gül Müge Anlı olayı

İREM GÜL ÖLDÜ MÜ, BULUNDU MU?

Ancak tüm aramalara rağmen genç kızın izine rastlanmadı. Yakınları 15 günden beri İrem’den haber alınamaması nedeniyle genç kızın hayatından endişe ediyor. İrem’in ailesi, kızlarına sağ salim ulaşmak istediklerini söyleyerek herkesten yardım istiyor.

Genç kızın cinayete kurban gitme ve kaçırılma ihtimalini de değerlendiren polis ekipleri, genç kızın kaybıyla ilgili bazı şüpheli şahısları sorguladığı öğrenildi.

İrem Gül kimdir, kaç yaşında? İrem Gül bulundu mu, öldü mü? İrem Gül Müge Anlı olayı

MÜGE ANLI İREM GÜL OLAYINA EL ATTI

Öte yandan, İrem Gül’ün yakınlarının kızlarının bulunması için Müge Anlı’ya da başvurarak televizyon programları sayesinde kızlarını bulmak için girişimde bulunuyor.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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